El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados a las 21:00 horas. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 93% al mediodía.

La humedad, aunque elevada, no generará precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Baiona disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se complementa con un viento suave que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Este viento, aunque ligero, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

El amanecer se producirá a las 09:02 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los amantes de la naturaleza no querrán perderse. Por otro lado, el ocaso se dará a las 18:12 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de paseos por la costa o actividades en familia.

En resumen, el tiempo en Baiona para el 29 de diciembre de 2025 será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la hospitalidad de esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.