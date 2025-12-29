El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 5 grados, que irán disminuyendo ligeramente en las primeras horas de la tarde, antes de alcanzar su máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cómodo conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación refrescante, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 09:01, mientras que el ocaso está previsto para las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que los residentes de As Neves podrán disfrutar de un día placentero, perfecto para cerrar el año con actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, aunque las temperaturas matutinas serán frescas, rondando los 4 grados a las 00:00 y 01:00 horas.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 5 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante estas horas oscilarán entre los 5 y 3 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 83%, lo que acentuará la sensación de frío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.