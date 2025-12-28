El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 84% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas ayudará a que el ambiente se sienta más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave será un complemento perfecto para el tiempo despejado, permitiendo que los habitantes de Vilanova disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades en la naturaleza. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean la localidad.

El orto se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:09, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Este clima favorable es una invitación a salir y aprovechar el entorno, ya sea para dar un paseo por la costa, disfrutar de un café en una terraza o simplemente relajarse en el parque local. En resumen, Vilanova de Arousa se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la belleza del invierno gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.