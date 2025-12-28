El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad disfruten de actividades al aire libre sin el inconveniente del frío extremo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa ligera será un complemento agradable al clima despejado, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para paseos y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este tiempo de luz será suficiente para disfrutar de un día activo, ya sea paseando por la costa, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de la belleza natural de Vilagarcía de Arousa. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.