El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 14 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 57% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas, ya que la sensación térmica puede ser más fría debido a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar de actividades al aire libre, ya que su intensidad será manejable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar al máximo el día. En resumen, Vilaboa disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.