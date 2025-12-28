El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para quienes planean actividades al exterior. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 63% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para mantenerse cómodos durante todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Vila de Cruces.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de un paseo, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde llevar ropa adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche, y aproveche al máximo este día soleado en la hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.