El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 6 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% y alcanzando hasta un 82% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. A lo largo de la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al planificar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los vigueses. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de los espacios verdes o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso será a las 18:10, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para aprovechar el día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias hacen de este 28 de diciembre un día perfecto para disfrutar de la belleza de Vigo y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen esta oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, así como de las actividades culturales y recreativas que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.