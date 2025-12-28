El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y la mañana, con mínimas de 3 a 5 grados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, alcanzando los 14 grados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados al caer la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana y al mediodía, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero será un acompañante constante, pero no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo despejado y seco permitirá disfrutar de paseos y reuniones sin el temor de que la lluvia interrumpa los planes.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya que la claridad del cielo permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y acogedor.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.