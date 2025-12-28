El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El 28 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso en la mañana, especialmente entre las 4 y las 6 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será bastante alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la madrugada y la mañana, alcanzando hasta 18 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 09:01, lo que permitirá que la luz del día se instale lentamente, y el ocaso se anticipa para las 18:10, brindando una jornada con más de ocho horas de luz solar. Esto es ideal para aprovechar el día, ya sea para pasear por el centro de Tui, visitar sus monumentos históricos o disfrutar de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

En resumen, el tiempo en Tui para el 28 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta encantadora localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.