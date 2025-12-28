El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Tomiño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 4 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 62% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda llevar abrigo, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de temperaturas frescas y la alta humedad puede hacer que se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas frescas. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.