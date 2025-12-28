El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante que iluminará el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 6 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 5 grados entre las 03:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 14 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en 9 grados hacia las 19:00 y 8 grados a las 20:00.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% a la medianoche y alcanzando un pico del 84% hacia las 23:00. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 60% y el 80%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 04:00 y las 05:00, alcanzando hasta 22 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un momento perfecto para pasear por la naturaleza o realizar actividades recreativas en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.