El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 5 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 80% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A pesar de esto, el viento no será un factor perturbador, y se espera que contribuya a la sensación de frescura en el ambiente.

La salida del sol está programada para las 09:02, mientras que el ocaso se producirá a las 18:06, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. Este clima despejado y fresco es perfecto para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en la zona.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo despejado que permitirá apreciar el paisaje. La ausencia de precipitaciones y la moderada brisa del sur harán que sea un día ideal para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.