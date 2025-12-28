El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 8 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 13 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura que se experimentarán.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 68% y el 83% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Sin embargo, el ambiente despejado ayudará a que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Predominarán las direcciones del norte y el este, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Sanxenxo disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Con el sol saliendo a las 09:03 y poniéndose a las 18:10, los residentes tendrán muchas horas de luz natural para aprovechar. Este clima despejado y fresco es ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que Sanxenxo tiene para ofrecer en este día soleado de invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.