El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 3 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 2 grados durante las horas más frescas, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 76% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas del día, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se calmará, lo que contribuirá a un ambiente más templado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las horas de la mañana y la tarde, especialmente en las zonas más cercanas al río.

El orto se producirá a las 09:01 y el ocaso a las 18:10, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.