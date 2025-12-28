El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 61% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.