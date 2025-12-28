El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán cómodas para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas centrales. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén sensaciones de incomodidad por la humedad, lo que es un alivio para quienes planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento ligero será un complemento agradable al clima despejado, proporcionando una sensación de frescura sin ser demasiado invasivo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ribadumia.

Con el orto solar a las 09:03 y el ocaso a las 18:09, los habitantes de Ribadumia podrán aprovechar al máximo las horas de luz. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

