El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes, favorecerá actividades al aire libre, permitiendo a los residentes y visitantes disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de la jornada sin la incomodidad de la humedad excesiva.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre. Los habitantes de Redondela pueden estar tranquilos, ya que no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:09, brindando un día con una duración de luz solar considerable. Esto permitirá disfrutar de la luz natural durante gran parte del día, lo que es ideal para actividades familiares y encuentros sociales. En resumen, el tiempo en Redondela hoy será propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará de esta jornada una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.