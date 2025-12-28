El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 a 7 grados, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando se prevé que suba a 14 grados. Este aumento de temperatura será especialmente notable en las horas centrales del día, donde el sol brillará con fuerza, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 60% durante la tarde. Esto significa que, aunque el ambiente será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y disminuirán a medida que avance el día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para resultar incómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Pontevedra disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para paseos, excursiones o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:09, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea para realizar deporte, pasear por el centro de la ciudad o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Pontevedra.

En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo la luz del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.