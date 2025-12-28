El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 11 grados hacia las 18:00 horas.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la combinación de temperaturas frescas y la humedad puede resultar en un ambiente algo fresco, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la mañana, con velocidades de hasta 14 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
El orto se producirá a las 09:04, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08, brindando un total de aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya que el tiempo despejado y las temperaturas moderadas son ideales para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un ambiente seco, perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero