El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 5 km/h, lo que no debería causar molestias significativas. La dirección del viento será constante, lo que puede ser favorable para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o paseos en bicicleta.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados hacia las 3 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un ambiente sereno para la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.