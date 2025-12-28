El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo un panorama claro que se extenderá a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados entre las 03:00 y las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 13 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 8 grados a las 19:00 horas y cerrando el día con 5 grados a las 23:00 horas.

La sensación térmica, que puede ser un factor importante a considerar, se mantendrá un par de grados por debajo de la temperatura real, especialmente en las primeras horas del día. En la mañana, la sensación térmica rondará los 2 grados, aumentando a 10 grados en la tarde, lo que podría hacer que la jornada se sienta más cálida durante las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 36 km/h. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto convierte a hoy en un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en Ponte Caldelas.

Con el sol saliendo a las 09:02 y poniéndose a las 18:09, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de un día despejado y fresco en Ponte Caldelas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.