El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero cómodas. Durante la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados , que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados en las horas más frías.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 14 km/h. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que no debería causar inconvenientes.

El orto se producirá a las 09:03, brindando luz natural a los habitantes de Poio, mientras que el ocaso se espera para las 18:09, lo que permitirá disfrutar de una jornada prolongada de luz solar. Este clima despejado y fresco es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café al aire libre en alguna de las terrazas locales.

En resumen, el día de hoy en Poio se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo agradable, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.