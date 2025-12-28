El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los valores más altos del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, con valores que rondarán el 64% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la ausencia de precipitaciones —con un pronóstico de 0 mm— asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento ligero será un complemento agradable al clima despejado, aunque podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 09:02, mientras que el ocaso se producirá a las 18:09, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones convierte a este día en una excelente oportunidad para realizar paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza en Pazos de Borbén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.