El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más tranquilo hacia la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 09:02, y el ocaso se espera para las 18:11, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Esto es ideal para quienes deseen aprovechar el día para paseos o actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y el cielo despejado permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Oia disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea dando un paseo por la costa o explorando los encantos del entorno. No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que garantiza un ambiente estable y agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.