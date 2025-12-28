El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 71% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, la dirección del viento y su velocidad no deberían representar un inconveniente significativo para los residentes y visitantes de O Rosal.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

El orto se producirá a las 09:01, y el ocaso se espera para las 18:11, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, ya que el cielo despejado permitirá observar un hermoso espectáculo natural.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.