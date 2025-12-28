El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que rondará los 4 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, oscilando entre el 61% y el 90%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 11 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause incomodidades significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Los periodos de sol serán predominantes, permitiendo que los habitantes de O Porriño disfruten de un día luminoso.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente despejada. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para paseos, encuentros familiares o simplemente para disfrutar de la naturaleza en un entorno tranquilo y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.