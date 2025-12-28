El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que, aunque el día será fresco, las condiciones serán cómodas para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, pero no se prevén condiciones que generen incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero será un complemento agradable a la jornada, aportando frescura sin ser demasiado invasivo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los mercados locales.

El orto se producirá a las 09:04, y el ocaso será a las 18:10, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvias sugiere que hoy será un día perfecto para disfrutar de O Grove, ya sea explorando sus hermosos paisajes o degustando la gastronomía local en sus restaurantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.