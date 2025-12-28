El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 64% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Este ligero aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más frescas. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 07:00 y 08:00, alcanzando hasta 23 km/h, pero se espera que se estabilicen en torno a los 10 km/h en las horas posteriores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 18:11. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la tarde-noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 78% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.