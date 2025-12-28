El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados, manteniendo un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, garantiza que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 8 km/h, disminuyendo a medida que avance el día. Esta brisa suave será un alivio en comparación con la humedad, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y tranquilidad. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes de Mos sin obstáculos.

En resumen, el tiempo de hoy en Mos se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.