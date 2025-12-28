El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco de 6 grados en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas mejorará la sensación general.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas pueden alcanzar hasta 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del frío, aunque no se espera que cause molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:08, marcando el final de un día soleado. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente después del ocaso, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea estar fuera durante la noche.

En resumen, Moraña disfrutará de un día despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento suave que hará que la experiencia sea más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.