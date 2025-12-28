El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya a medida que avance el día. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de entre 2 y 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un paisaje claro.

El orto se producirá a las 09:01, y el ocaso tendrá lugar a las 18:09, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el atardecer sea un momento ideal para salir a pasear o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales y un viento suave. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.