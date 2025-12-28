El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 a 7 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 14 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 57% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente fría, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la presencia del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 9 y los 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que deseen disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la costa o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:10, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día y disfrutar de la belleza natural de Moaña, ya que el tiempo será propicio para actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en un entorno agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.