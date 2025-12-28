El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados entre las 03:00 y las 09:00 horas, para luego comenzar a aumentar progresivamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima velocidad de 12 km/h a las 00:00 horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 09:03 horas y el ocaso a las 18:09 horas, brindando un total de luz solar que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje de Meis. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de un café al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, viento suave y un cielo despejado que promete un ambiente acogedor y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.