El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día. A las 12:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 13 grados, proporcionando un respiro agradable en comparación con las mañanas más frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 87% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que el ambiente sea más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, es una excelente oportunidad para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero y soleado, perfecto para cerrar el año con buenas vibras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.