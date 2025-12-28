El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades diarias.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% y alcanzando hasta un 86% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm, asegura que no habrá interrupciones por lluvia, lo que es ideal para quienes planean salir a caminar o realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados alrededor de las 15:00 horas. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente despejada. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Para aquellos que planean salir por la noche, se recomienda abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán rápidamente.

En resumen, Marín disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado. La ausencia de lluvia y la claridad del cielo hacen de este un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el puerto o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.