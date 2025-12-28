El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 10 de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 4 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 11 grados hacia las 3 de la tarde.

La sensación térmica, que puede ser un factor importante para los que planean actividades al aire libre, se mantendrá en valores similares, con mínimas de -1 grado en la mañana y máximas de 11 grados en la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean relativamente suaves para esta época del año, la sensación de frío puede ser más intensa en las primeras horas, especialmente para aquellos que estén expuestos al viento.

Hablando de viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, siendo más fuerte durante la mañana y disminuyendo ligeramente por la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir temprano.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 09:01, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 18:06, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada bajo el sol. En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se instale con más fuerza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.