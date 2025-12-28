El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El 28 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la isla durante gran parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados, lo que sugiere un tiempo templado ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el ambiente se sentirá más cómodo a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 16 km/h, pero se espera que disminuyan gradualmente a lo largo del día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias, permitiendo disfrutar del aire libre sin inconvenientes.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 09:04 y el ocaso a las 18:10, los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de casi 9 horas de luz solar. Este es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la isla, disfrutar de sus playas y participar en actividades al aire libre, como senderismo o paseos en bicicleta. En resumen, el 28 de diciembre se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el entorno de A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.