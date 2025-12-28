El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Por lo tanto, es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 13 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, la dirección del viento y su intensidad no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la zona hasta el ocaso, que se producirá a las 18:12. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 7 grados, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza del paisaje. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se esperan cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.