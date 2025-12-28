El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una luminosidad notable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la calidez del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 5 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los valores más altos del día. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas previas al anochecer. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se presentará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, manteniéndose en torno a los 10 km/h.

La salida del sol está programada para las 09:02, mientras que el ocaso se producirá a las 18:11, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este clima favorable y despejado es ideal para disfrutar de paseos por la naturaleza, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando la belleza del entorno de Gondomar en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.