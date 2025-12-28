El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 4 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 11 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 60% y el 86%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 26 km/h. Predominará el viento del sureste, que alcanzará su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A las 12:00 horas, se espera que el viento sople a 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al exterior.

La salida del sol se producirá a las 09:02 horas, y el ocaso tendrá lugar a las 18:08 horas, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar del buen tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para realizar paseos, excursiones o cualquier actividad al aire libre.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza natural de la región en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.