El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ambiente cálido a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 13 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 63% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre 2 y 14 km/h, predominando de dirección sur. Las ráfagas más intensas se experimentarán en la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador y se integrará de manera armónica con el tiempo despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de A Estrada disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por la ausencia de nubes y la presencia constante del sol. Este clima despejado y seco es ideal para realizar paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un momento de relajación en los espacios verdes de la localidad.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.