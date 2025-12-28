El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 a 5 grados, pero a medida que avance la jornada, especialmente durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 14 grados. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque sus valores más altos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 54% en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 97% en las últimas horas, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el este, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Cuntis podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea la localidad.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:08, brindando un día con aproximadamente 9 horas de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el día, ya sea para pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno despejado y fresco.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.