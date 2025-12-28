El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Este incremento en la temperatura será especialmente notable en la tarde, cuando el sol esté en su punto más alto, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se mantendrán altos, alcanzando hasta un 90%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la naturaleza.

El orto se producirá a las 09:04 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, Catoira disfrutará de un día despejado y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.