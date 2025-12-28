El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en niveles frescos, oscilando entre los 3 y 4 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura será acompañado por una sensación térmica que, aunque ligeramente inferior, se mantendrá en torno a los 10 grados, gracias a la ausencia de viento fuerte. La sensación térmica variará a lo largo del día, con mínimas de -1 grado en las primeras horas y alcanzando hasta 11 grados en la tarde.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que hará que la sensación de frío sea menos intensa. Durante la tarde, se prevé que el viento se mantenga en torno a los 14 km/h, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más templado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias ni inclemencias que puedan alterar los planes al aire libre. Esto convierte a este día en una excelente oportunidad para realizar actividades al exterior, como paseos o encuentros familiares.

La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas matutinas, ofrecerá un tiempo agradable y soleado. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la tarde sea ideal para disfrutar de la naturaleza y de las tradiciones locales que caracterizan esta época del año.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.