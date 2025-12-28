El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender lentamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 04:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 7 grados entre las 01:00 y las 03:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a medianoche y aumentando gradualmente hasta un 72% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el este y el noreste. Durante la mañana, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 15 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. A lo largo del día, las rachas máximas podrían llegar a los 27 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que significa que los habitantes de Cangas pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos y actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados . Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a 10 grados a las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:10 horas, marcando el final de un día soleado y despejado.

En resumen, Cangas disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas frescas y vientos moderados, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.