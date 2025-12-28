El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , manteniéndose constante en este valor durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un mínimo de 7 grados a las 04:00 y 05:00 horas, para luego estabilizarse nuevamente en 8 grados hasta las 06:00. A partir de las 11:00, se espera un incremento gradual, alcanzando los 9 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 14 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente más cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a las 00:00 y aumentando ligeramente hasta un 81% hacia las 18:00. Este nivel de humedad, aunque algo elevado por la tarde, no debería resultar incómodo, dado que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 16 km/h a las 03:00 y 04:00. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.