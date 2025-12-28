El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 5 y 6 grados , alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 4 grados en las últimas horas de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 61% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

El orto se producirá a las 09:03, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.