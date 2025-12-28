El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Bueu disfrutar de actividades al aire libre con un tiempo templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 57% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se esperan lluvias en todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde el viento puede sentirse con mayor intensidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco. Esto es ideal para quienes desean disfrutar de la belleza natural de Bueu, ya sea en sus playas o en sus rutas de senderismo. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar los paisajes de la zona sin obstáculos.

El orto se producirá a las 09:03 y el ocaso a las 18:10, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

