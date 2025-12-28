El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Barro se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 a 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, con un aumento hacia la noche, alcanzando hasta un 90% en las últimas horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde y durante la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Barro.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutar del sol en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.