El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de diciembre

El día de hoy, 28 de diciembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 87% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:11, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, especialmente en la costa, donde el cielo despejado ofrecerá vistas espectaculares.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las horas de luz solar, ya que el tiempo favorable no se repetirá en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-27T21:49:06.